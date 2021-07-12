11 июля пассажир рейса Москва-Анталья в аэропорту Шереметьево открыл люк аварийного выхода, не выдержав духоты в салоне. В результате раскрылся спасательный трап. Ранее рейс был задержан на час, кондиционеры не работали, некоторые пассажиры начали терять сознание. «Рамблер» выяснил отношение россиян к происшествию.

«Не меньше часа сидели в духоте. Работала просто общая система кондиционирования, из которой дул тёплый воздух. В салоне — эффект сауны. В один момент всё погасло, работали только аварийные лампы, и всё начало мигать. Начинает дуть горячий воздух. У людей паника, у стариков прихватывает сердце, матери с детьми сильно кричат. Я опять пошёл искать бортпроводника, потому что я уже сам начинаю терять сознание».

Кузнецов уточнил, что в полуобморочном состоянии он оперся на люк аварийного выхода и очнулся, когда понял, что стоит на четвереньках перед открытой дверью, откуда идет свежий воздух.

«Я не планировал выходить, сразу пошёл на своё место. Злого умысла у меня вообще не было. Изначально нас посадили в неисправный самолёт и подвергли наши жизни опасности», — подчеркнул Владимир.

«Думаю, если бы ему было известно, что вместе с люком тут же надувается и выбрасывается запасной трап, он бы ничего подобного делать не стал. А ведь когда такое случается, дальше уже – целая история: трап этот огромный, его нужно собрать, снова вмонтировать в дверь запасного люка. А это значит, что самолёт становится нерабочим на какое-то время, что, собственно, и произошло в той ситуации», — уточнил пилот.

Впрочем, Олег Смирнов уверен, что авиакомпания вряд ли выиграет суд:

«Ведь именно авиакомпания обязана создавать нормальные условия для пассажиров. В том числе и во время их пребывания в самолёте на земле. Для этого авиакомпания заключает договора с наземными службами аэропорта, обеспечить режим кондиционирования на борту во время стоянки – это была ее прямая обязанность. Тем более, сейчас, в такую аномальную жару».

Что же касается простых россиян, то мнения в соцсетях разделились, однако большинство пользователей Сети поддержали действия Кузнецова. Некоторые вспомнили похожие истории из личного опыта. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Rogharg Trumpeldorf: «Люди, готовые час сидеть в жару в самолете без кондиционера, достойны того, чтобы их законно продавали в рабство».

Olegben: «По факту сделал правильно. Попадал уже в похожую ситуацию. Авиакомпания сажает людей в самолет заведомо зная о задержке, чтобы не занимать аэропорт, не обеспечивать их питанием и местом отдыха. Кормят завтраками, и по сути держат в заложниках».

Notlogan: «Вопрос в том, почему капитан не включил в самолете охлаждение и у него полный борт пассажиров заживо поджаривался в салоне. В то, что не работала климатическая установка я не верю, с таким дефектом самолет не будет допущен к рейсу. Очень-очень сильно подозреваю, что распоряжение не включать климат было от авиакомпании, чтобы сэкономить денег на наземном питании и ресурса от ВСУ (4 часа -- это много, над подключать наземное). Ну что -- сэкономили».

Bs1234: «Я тоже очень сильно подозреваю, что экономили на охлаждении, а деньги за трап и штрафы от аэропорта они возьмут с мужика открывшего аварийный люк. Я думаю что всем кто летит в Турцию сейчас нужно быть готовым к большим задержкам».

Login0false: «Надобность есть, человеку плохо из-за жары - можно, конечно, пытаться помочь теми средствами, что есть в самолёте, но если за ним провалится дальше народ? Всё правильно чел сделал, штрафовать надо тех, кто допустил эксплуатацию транспорта в ненадлежащем состоянии (учитывая погодные условия)».

Mrakomorra: «Я как-то несколько лет назад оказалась в самолете, который больше часа стоял на полосе в адовую жару... и с закрытыми дверями, кондер не работал, не давали даже воду и не было никаких пояснений от экипажа, откуда задержка и когда ж мы уже полетим. Пока народ не начал вставать с мест, ломиться в двери и на экипаж уже тупо орать и требовать срочно выдать воды и открыть двери - никто и не почесался. Я там чуть не подохла, блин - чувака, открывшего аварийный выход, очень понимаю».

Vaanishn: «Была такая же ситуация и тоже с «Была такая же ситуация и тоже с АК Россия . Кипр, заходим в самолёт, все люки закрываются, ждём старта самолета. Ничего не происходит. Оказывается, в аэропорту Ларнаки нет такого мощного стартера для того, чтобы самолет завёлся - это со слов пилота. В итоге сидели в самолёте без кондиционера, с закрытыми дверьми около 3 часов, на улице +35 и время 14 часов дня... Это был нереальный ад, никому такого не пожелаю. Очень понимаю человека, который открыл аварийный выход».

Bearoxide6: «Они специально сажают людей в неисправный самолет, что б не платить компенсацию за задержку рейса. + Свыше какого-то времени задержки - обязаны кормить. А так все на борту сидят...Платить не надо, кормить не обязательно. Экономия! понимать надо! а то разнылись тут, жарко им, видите ли...».

Garex: «Дефект в виде хлебушка в голове тех, кто запускает людей в неготовую к полёту машину. Вроде 21 век на дворе -- понять, что вот прям щас не летим -- никак нельзя »

Iggorko: «Это делается для того, чтобы формально выполнить посадку при задержке рейса. При задержке пассажиров нужно поить, кормить, предоставить гостиницу. А так - посадка произведена, докопаться уже не получится».

Moretraher2020: «Всё правильно мужик сделал...Даже со скотом так не обращаются. Устроили какой-то газенваген. Могли бы высадить людей на время поиска поломки. Тем более, мало ли, что там за поломка была, могла быть и опасной».

Впрочем, встречаются в Сети и критические мнения.

Feday2: «Молодец мужик, всего за 25к долларов обеспечил других людей свежим воздухом и задержкой в 4 часа...чисто юридически доказательств что здоровью что-то угрожало нет, а факт открытого люкс есть...это не оправдание».

Lanitaris: «Но открывать люк тоже такая себе идея...это не ускорит вылет ну никак».