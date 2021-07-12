Невакцинированных предложили лишать отпуска

Хайнц пояснил, что даже если у невакцинированного человека будет отрицательный тест на коронавирус, он по-прежнему может заразиться в отпуске и привезти вирус домой.

Медик также предложил запретить непривитым ходить без масок в супермаркеты. По его словам, непривитые люди представляют опасность для окружающих и поэтому не должны пользоваться теми же свободами, что и привитые. Более того, предоставляя невакцинированным свободу действий, власти лишаются возможности охватить вакцинацией все население страны.