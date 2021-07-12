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Невакцинированных предложили лишать отпуска

Lenta.ru
1 час назад
Невакцинированных нельзя пускать на стадионы и в бассейны и нужно лишить возможности поехать в отпуск. Такую радикальную меру предложил глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования германской земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц, его слова приводит Bild.
Хайнц пояснил, что даже если у невакцинированного человека будет отрицательный тест на коронавирус, он по-прежнему может заразиться в отпуске и привезти вирус домой.
Медик также предложил запретить непривитым ходить без масок в супермаркеты. По его словам, непривитые люди представляют опасность для окружающих и поэтому не должны пользоваться теми же свободами, что и привитые. Более того, предоставляя невакцинированным свободу действий, власти лишаются возможности охватить вакцинацией все население страны.
«Нет вакцины — нет свободы. Без подобного давления мы не сможем убедить людей», — подчеркнул Хайнц.
Новости путешествий,Видео,Bild,
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