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Россияне описали свой идеальный отпуск

Стелла Шмель
1 час назад
Более 60% россиян считают пляжный отдых идеальным видом отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, сообщает РИА Новости.
Россияне описали свой идеальный отпуск
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
При этом 33,6% опрошенных будут рады отдыху на отечественном курорте. Реализовать эту возможность нынешним летом планируют 29,8% респондентов.
26,6% хотели бы уехать за пределы России, чтобы провести там свой отпуск, но сделать это планируют только 4,7% опрошенных.
13,6% россиян считают экскурсионную поездку по России лучшим вариантом отпуска. 6,7% участников опроса хотят уехать за экскурсиями за пределы страны.
Отдых на даче или дома считают лучшим из вариантов 14% всего респондентов, но именно так и будут проводить свой отпуск 40,4% опрошенных.
Новости путешествий,РИА Новости,
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