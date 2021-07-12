Россияне описали свой идеальный отпуск

Более 60% россиян считают пляжный отдых идеальным видом отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, сообщает РИА Новости

При этом 33,6% опрошенных будут рады отдыху на отечественном курорте. Реализовать эту возможность нынешним летом планируют 29,8% респондентов.

26,6% хотели бы уехать за пределы России, чтобы провести там свой отпуск, но сделать это планируют только 4,7% опрошенных.

13,6% россиян считают экскурсионную поездку по России лучшим вариантом отпуска. 6,7% участников опроса хотят уехать за экскурсиями за пределы страны.