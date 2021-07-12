Россияне назвали места для идеального отпуска

Жители России назвали места для идеального отпуска. Данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir приводит РИА Новости

Так, 33,6 процента респондентов отметили, что идеальный отпуск — это пляжный отдых на отечественных курортах. Реализовать эту возможность нынешним летом планируют 29,8 процента опрошенных.

При этом 26,6 процента россиян назвали идеальным отдыхом отпуск на курортах за пределами страны, но посетить их текущем летом надеются лишь 4,7 процента респондентов.

Около 13,6 процента опрошенных считают лучшим вариантом отпуска экскурсионную поездку по России, и 11,5 процента из них заявили о намерении совершить такое путешествие. Предпочтение зарубежному экскурсионному туризму отдали 6,7 процента участников опроса, но только 0,6 процента россиян рассчитывают совершить такую поездку нынешним летом.