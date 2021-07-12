На Кубани обяжут прививаться всех туристов

В пятницу, 9 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
внес изменение в постановление о продлении режима повышенной готовности. Теперь при заселении в отель невакцинированному туристу необходимо будет предъявить медотвод и отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной инфекции в течение шести месяцев. Также человек обязан подписать согласие на прививку от коронавируса в течение трех суток. Документ обязателен даже в том случае, если путешественник будет проживать в гостинице менее трех дней.