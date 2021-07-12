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На Кубани обяжут прививаться всех без исключения туристов

Lenta.ruиещё 16
2 часа назад
На Кубани требование о вакцинации будет распространяться на всех без исключения туристов — так, прививка станет обязательной и для тех, кто въезжает в регион на срок меньше трех дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
На Кубани обяжут прививаться всех туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В пятницу, 9 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима повышенной готовности. Теперь при заселении в отель невакцинированному туристу необходимо будет предъявить медотвод и отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной инфекции в течение шести месяцев. Также человек обязан подписать согласие на прививку от коронавируса в течение трех суток. Документ обязателен даже в том случае, если путешественник будет проживать в гостинице менее трех дней.
При этом место вакцинации остается за выбором туриста. «Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — уточнили в министерстве.
За неисполнение добровольного согласия на вакцинацию туристов могут привлечь к ответственности.
Ранее в июле в Краснодарском крае рассказали о штрафах для непривитых туристов. Тогда сообщалось, что отдыхающие, которые приедут в августе в регион без сертификата о вакцинации или справки о получении первой дозы препарата и не пройдут вакцинацию на месте в течение трех дней, могут столкнуться со штрафом в 30 тысяч рублей.
Новости путешествий,Вениамин Кондратьев,ИТАР-ТАСС,
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