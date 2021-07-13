Известный путешественник назвал шедевр на Урале

Отмечается, что путешественник 1 мая начал свой одиночный пеший поход по Уралу. За пять месяцев он планирует обойти весь регион — более трех тысяч километров.

«Недавно шел и думал, что можно назвать на Урале гениальным шедевром. И пришел к выводу, что кроме столбов Маньпупунер вроде как и ничего. Безусловно, на Урале множество невероятно красивых, потрясающихся природных объектов, но вот только столбы, на мой взгляд, нечто значительно большее», — отметил он.