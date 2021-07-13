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Известный путешественник назвал гениальный природный шедевр на Урале

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Известный российский путешественник Олег Чегодаев назвал плато Маньпупунер на Урале гениальным природным шедевром. Об этом пишет ИА Комиинформ.
Известный путешественник назвал шедевр на Урале
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Отмечается, что путешественник 1 мая начал свой одиночный пеший поход по Уралу. За пять месяцев он планирует обойти весь регион — более трех тысяч километров.
«Недавно шел и думал, что можно назвать на Урале гениальным шедевром. И пришел к выводу, что кроме столбов Маньпупунер вроде как и ничего. Безусловно, на Урале множество невероятно красивых, потрясающихся природных объектов, но вот только столбы, на мой взгляд, нечто значительно большее», — отметил он.
Чегодаев подчеркнул, что это вопрос субъективный, и у каждого свой взгляд на достопримечательности. «Но мое [мнение] такое. Маньпупунер — единственный гениальный природный шедевр на Урале», — заключил он.
Новости путешествий,ИА "Комиинформ",
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