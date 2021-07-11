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Пассажир из США заплатит 10 тысяч долларов за отказ надеть маску в самолете

Газета.Ru
12 часов назад
Агентство США по гражданской авиации выписало штраф более чем на 10 тысяч долларов за отказ надеть маску во время полета, передает НСН.
Борт следовал из Юты в Аризону 27 февраля. Пассажир стягивал со своего носа маску, когда стюардесса отходила, семь раз на протяжении полета.
Пассажир отказался составлять протокол о нарушении и предоставить документы, при этом он прикасался к стюардессе, а также обвинял ее в агрессии. В сообщении регулятора отмечается, что бортпроводница была напугана и расплакалась.
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