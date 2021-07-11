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Россияне рассказали, сколько нужно денег на отпуск

Российская Газетаиещё 11
1 час назад
Почти половине россиян для того, чтобы хорошо отдохнуть семьей в течение недели, нужно больше 100 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, пишет РИА Новости.
Россияне рассказали, сколько нужно денег на отпуск
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
При этом больше трети назвали сумму свыше 150 тысяч рублей.
Отмечается, что более половины готовы взять кредит для оплаты отдыха. Так, 17% опрошенных сообщили, что возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% рассчитывают на ссуду.
Отдохнуть меньше, чем за 100 тысяч рублей, готовы 28,9% респондентов, еще 12,6% уверены, что на недельный отдых с семьей им хватит и 50 тысяч рублей.
Точно отдыхать в долг не станут 15,7% граждан, 26,9% - допускают такую возможность.
Новости путешествий,РИА Новости,
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