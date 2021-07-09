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Шри-Ланка отменила карантин для вакцинированных россиян

Мария Грибова
3 часа назад
Власти Шри-Ланки отменили карантин по приезде в страну для вакцинированных туристов, в том числе и для россиян. Об этом на своем сайте сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Шри-Ланка отменила карантин для вакцинированных россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Теперь привитые от коронавируса путешественники освобождаются от прохождения 14-дневного карантина — по прибытии им нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сроком не более 72 часа, заполненную форму медицинской декларации и оригинал сертификата вакцинации с заверенным переводом документа на английский язык.
Также путешественники обязаны сдать два ПЦР-теста — в первый и в седьмой день после приезда на Шри-Ланку. До получения результатов первичного анализа путешественники должны разместиться в отелях специального уровня, имеющих сертификат Safe & Secure — если коронавирус не будет выявлен, туристы могут покинуть гостиницу с выписным документом. Результаты второго тестирования, проведенного на седьмой день, необходимо сообщить районному санитарному врачу по телефону или электронной почте, а также направить копию документа в Бюро туризма Шри-Ланки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что привитые россияне смогут въехать в Индонезию.
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