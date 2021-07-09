Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

"Это все будет вас жрать": Анапу атаковали насекомые

Анна Арсеньева
1 час назад
Жители Анапы пожаловались на нашествие насекомых в регионе. Местные и туристы публикуют видео с комарами, божьими коровками и другой живностью в социальных сетях.
"В Витязево сегодня было нашествие божьих коровок. Находиться на пляже было просто невозможно", "Комаров полно на самом деле. Неужели нельзя потравить. Какой-то кошмар в этом году с отдыхом. И на пляже ничего хорошего, насекомых полно, и канализация стоит в Джемете, не пройти. Не хочется ехать сюда больше",
- написали пользователи Instagram. При этом божьи коровки, по их словам, еще и кусаются.
Эксперты говорят, что такое большое количество насекомых объясняется погодными условиями.
"Одной из причин массового прилета к морю стало холодное и дождливое лето",
- сказал местный энтомолог Андрей Ветров "Комсомольской правде".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Крыму началось нашествие комаров.
Новости путешествий,Видео,Комсомольская правда,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители