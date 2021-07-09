"Это все будет вас жрать": Анапу атаковали насекомые

Жители Анапы пожаловались на нашествие насекомых в регионе. Местные и туристы публикуют видео с комарами, божьими коровками и другой живностью в социальных сетях.
"В Витязево сегодня было нашествие божьих коровок. Находиться на пляже было просто невозможно", "Комаров полно на самом деле. Неужели нельзя потравить. Какой-то кошмар в этом году с отдыхом. И на пляже ничего хорошего, насекомых полно, и канализация стоит в Джемете, не пройти. Не хочется ехать сюда больше",
- написали пользователи Instagram. При этом божьи коровки, по их словам, еще и кусаются.
Эксперты говорят, что такое большое количество насекомых объясняется погодными условиями.
"Одной из причин массового прилета к морю стало холодное и дождливое лето",