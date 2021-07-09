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Россиянам разъяснили условия въезда в Египет

Lenta.ru
2 часа назад
Россиянам разъяснили условия для въезда в Египет после запуска чартерных перевозок. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горина.
Россиянам разъяснили условия въезда в Египет
Фото: Дмитрий Духанин / КоммерсантъДмитрий Духанин / Коммерсантъ
Так, для пересечения границы туристу могут потребоваться отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанные за 72 часа до вылета, или сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V».
Вице-президент добавил, что перед путешествием важно оформить медицинскую страховку, которая будет покрывать лечение от коронавирусной инфекции. Кроме того, в аэропорту Хургады нужно будет оплатить визовый сбор в размере 25 долларов (примерно две тысячи рублей). Отмечается, что в Шарм-эль-Шейхе визовый сбор не предусмотрен.
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