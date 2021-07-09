В странах Аравийского полуострова наблюдается аномальное потепление. В Кувейте всю неделю держится температура +50 градусов по Цельсию. Во вторник она достигла 73 градусов. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

По словам метеорологов, аномальная жара держится в стране с начала июня и заканчивается примерно в начале сентября.

Из-за высокой температуры жители некоторых крупных городов остались без электроэнергии. Местных призвали заменить старые кондиционеры, так как они оказывают нагрузку на сеть.