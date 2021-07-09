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В Кувейте на солнце плавятся автомобили и светофоры

Анна Арсеньева
54 минуты назад
В странах Аравийского полуострова наблюдается аномальное потепление. В Кувейте всю неделю держится температура +50 градусов по Цельсию. Во вторник она достигла 73 градусов. Об этом сообщает издание Khaleej Times.
По словам метеорологов, аномальная жара держится в стране с начала июня и заканчивается примерно в начале сентября.
Из-за высокой температуры жители некоторых крупных городов остались без электроэнергии. Местных призвали заменить старые кондиционеры, так как они оказывают нагрузку на сеть.
Кроме того, очевидцы засняли на видео, как на солнце плавятся автомобили и другие предметы.
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