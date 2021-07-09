Пассажиры назвали плюсы и минусы южных поездов

Сервис поездок и путешествий выяснил, что пассажирам нравится, а что нет в путешествиях на юг по железной дороге, сообщает Туту.ру.

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Аналитики изучили более 43 тысяч откликов, оставленных с июня 2019 года по май 2021-го. Своим мнением делились только те пользователи, которые приобрели билет при помощи сервиса. За два года пассажиры написали отзывы о 163 поездах, следующих по 70 южным направлениям.

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Большинство пассажиров обращает внимание на чистоту и отношение персонала. Прежде всего, важны своевременность и качество уборки вагонов и туалетов, наличие туалетной бумаги, бумажных полотенец, мыла. Но даже если есть жалобы, например, на работу кондиционера, общее впечатление от поездки могут сгладить забота и участие проводников.

В целом 84,5 процента пассажиров оценили свой опыт положительно. При этом 92,5 процента отдельно отметили работу персонала и обслуживание, четыре пассажира из пяти хвалят вагоны за удобство, а состояние туалетов положительно оценивают около 77 процентов туристов.

Жалобы оставляют на конструкцию и оснащение уборных в некоторых новых вагонах.

"Умывальник неудобный, положить полотенце и зубную щетку некуда, нужна сноровка. Постоянно некстати включается сушка для рук, очень мощная, и вся вода сдувается на тебя",

— пишет один из пассажиров.

С температурой все очень субъективно: в оном и том же поезде одним ехать жарко, другим же, напротив, холодно. Иногда это объясняется тем, какие места выбрали пассажиры: судя по отзывам, в сидячих вагонах нередко дует в проходах, а в купе может быть прохладно на верхних полках и душно на нижних.

Еще один момент, по которому нет единодушия, — это удобство кресел и спальных мест. В той же "Ласточке", которая обычно располагается на высоких позициях в рейтингах, часть пассажиров считает кресла очень комфортными и удобными, а другие жалуются, что сидеть в них по несколько часов не очень приятно: некуда девать ноги или затекает спина.

Зато единодушны пассажиры в отношении к розеткам и Wi-Fi. Их хотелось бы видеть у каждого сиденья. Кроме того, нужны не только обычные розетки, но и USB-разъемы. Жалобы на перебои в работе Wi-Fi — одни из самых распространенных. Пассажирам не хватает беспроводного интернета на всем пути следования.