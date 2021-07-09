Финляндия открывает границы с 12 июля

Путешественники из стран ЕС и Шенгенской зоны смогут въезжать в Финляндию без каких-либо дополнительных мер по охране здоровья и карантинных ограничений. Требование лишь одно: взрослые старше 16 лет должны быть полностью вакцинированы.

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Тем, кто успел получить только первую дозу вакцины, предписано сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 72 часов после прибытия в Финляндию, а тем, у кого нет никаких прививок, дополнительно пройти тестирование перед отъездом в Финляндию или сразу по прибытии.

Авиакомпания Finnair с 12 июля отменяет требование к пассажирам предъявлять сертификаты о вакцинации перед посадкой на рейсы в Финляндию.

Таким образом, в соответствии с новым законодательством, все проверки осуществляются уже по прибытии в Финляндию, и предъявлять подтверждающие документы при регистрации на рейс Finnair не нужно.