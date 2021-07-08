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Операторы заявили о готовности запуска чартеров в Египет

Lenta.ru
3 часа назад
Туроператоры заявили о готовности запуска чартерных программ в Египет при наличии слотов. Об этом сообщает ТАСС.
Операторы заявили о готовности запуска чартеров в Египет
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Стало известно о том, что авиакомпании Azur Air и S7 уже готовы начать полеты в курортные города Египта. В ближайшее время перевозчики планируют запросить разрешение авиавластей на совершение воздушных перевозок.
Уточняется, что чартерные рейсы в популярную пляжную страну могут быть возобновлены уже в июле, а расписание полетов будет сформировано туроператорами в течение двух или трех недель.
Тем не менее отмечается, что спрос на курорты популярной пляжной страны в летнем сезоне не будет аномально высоким из-за жаркой погоды.
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