Операторы заявили о готовности запуска чартеров в Египет

Стало известно о том, что авиакомпании Azur Air и S7 уже готовы начать полеты в курортные города Египта. В ближайшее время перевозчики планируют запросить разрешение авиавластей на совершение воздушных перевозок.
Уточняется, что чартерные рейсы в популярную пляжную страну могут быть возобновлены уже в июле, а расписание полетов будет сформировано туроператорами в течение двух или трех недель.
Тем не менее отмечается, что спрос на курорты популярной пляжной страны в летнем сезоне не будет аномально высоким из-за жаркой погоды.