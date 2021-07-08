Туроператоры сообщили о падении спроса на курорты РФ

Туроператоры по России сообщают о двукратном снижении спроса на отдых в Краснодарском крае и Крыму. Причиной стали сразу несколько равнозначных факторов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как отмечает коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах, первое снижение интереса туристов началось с открытием Турции в июне , тем более на тот момент во многих популярных отелях Крыма и Краснодарского края уже практически не осталось мест. Кроме того, большой удар по продажам нанесло введение новых ограничительных мер.

Особенно остро проблема встала в Краснодарском крае. С 1 августа отели и санатории вправе заселять только переболевших или вакцинированных туристов.

«Привиться к этому времени уже никто не успевает, поэтому потери будут велики. Своим решением губернатор сократил потенциальную базу туристов в несколько раз. Мы ожидаем, что заедут не более трети гостей из тех, которые изначально планировали. В августе, сентябре и последующих месяцах отдых в Краснодарском крае под вопросом», – комментирует генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Кроме того, на спрос серьезно повлияли природные катаклизмы на российских курортах.

«Фото и видео последствий наводнений в разных частях Крыма и в Сочи не вызывают энтузиазма у туристов. Они начали задумываться, что наш юг не такое уж и комфортное в плане погоды место для отдыха», – добавляет эксперт.

Все эти факторы привели не только к снижению интереса к российским пляжным направлениям, но и к массовым аннуляциям туров. По данным замгендиректора ГК «Кандагар» Эвелины Руснак, у туроператоров сейчас от 30 до 70% отказов.