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Туроператоры сообщили о падении спроса на российские курорты

TourDom
2 часа назад
Туроператоры по России сообщают о двукратном снижении спроса на отдых в Краснодарском крае и Крыму. Причиной стали сразу несколько равнозначных факторов.
Туроператоры сообщили о падении спроса на курорты РФ
Фото: tourdom.rutourdom.ru
Как отмечает коммерческий директор Национального туроператора АЛЕАН Оксана Булах, первое снижение интереса туристов началось с открытием Турции в июне, тем более на тот момент во многих популярных отелях Крыма и Краснодарского края уже практически не осталось мест. Кроме того, большой удар по продажам нанесло введение новых ограничительных мер.
Особенно остро проблема встала в Краснодарском крае. С 1 августа отели и санатории вправе заселять только переболевших или вакцинированных туристов.
«Привиться к этому времени уже никто не успевает, поэтому потери будут велики. Своим решением губернатор сократил потенциальную базу туристов в несколько раз. Мы ожидаем, что заедут не более трети гостей из тех, которые изначально планировали. В августе, сентябре и последующих месяцах отдых в Краснодарском крае под вопросом», – комментирует генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Кроме того, на спрос серьезно повлияли природные катаклизмы на российских курортах.
«Фото и видео последствий наводнений в разных частях Крыма и в Сочи не вызывают энтузиазма у туристов. Они начали задумываться, что наш юг не такое уж и комфортное в плане погоды место для отдыха», – добавляет эксперт.
Все эти факторы привели не только к снижению интереса к российским пляжным направлениям, но и к массовым аннуляциям туров. По данным замгендиректора ГК «Кандагар» Эвелины Руснак, у туроператоров сейчас от 30 до 70% отказов.
«В этом году процесс раннего бронирования начался рано и шел очень хорошо. В середине июня мест в гостиницах на летний сезон уже почти не осталось. А сейчас пошли аннуляции. Если в марте на один номер было 3–4 желающих и мы их не заселяли, то теперь места есть, а спрос упал», – констатирует эксперт.
Новости путешествий,Сергей Ромашкин,
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