Туроператоры сообщили о падении спроса на курорты РФ

«Привиться к этому времени уже никто не успевает, поэтому потери будут велики. Своим решением губернатор сократил потенциальную базу туристов в несколько раз. Мы ожидаем, что заедут не более трети гостей из тех, которые изначально планировали. В августе, сентябре и последующих месяцах отдых в Краснодарском крае под вопросом», – комментирует генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
«Фото и видео последствий наводнений в разных частях Крыма и в Сочи не вызывают энтузиазма у туристов. Они начали задумываться, что наш юг не такое уж и комфортное в плане погоды место для отдыха», – добавляет эксперт.
«В этом году процесс раннего бронирования начался рано и шел очень хорошо. В середине июня мест в гостиницах на летний сезон уже почти не осталось. А сейчас пошли аннуляции. Если в марте на один номер было 3–4 желающих и мы их не заселяли, то теперь места есть, а спрос упал», – констатирует эксперт.