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Названы полностью открытые для туристов страны

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Названы полностью готовые к приему туристов страны — в список вошли три государства, открытые для международных поездок. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.
Названы полностью открытые для туристов страны
Фото: UnsplashUnsplash
На данный момент только Албания, Коста-Рика и Доминиканская Республика разрешили въезд иностранным туристам без ограничений — эти страны не требуют медицинских справок при пересечении границы и соблюдения обязательного карантина.
Уточняется, что 99 процентов международных направлений сейчас закрыты для туризма или принимают путешественников с необходимостью соблюдения антиковидных ограничений. Кроме того, известно, что каждое третье государство мира (73 страны) поддерживает частичное закрытие границ, а еще 78 стран требуют отрицательный ПЦР-тест по прибытии.
Отмечается, что 29 процентов государств (63 страны, в том числе и Россия) в настоящий момент полностью закрыты для международного туризма.
Ранее в июне премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил о планах скорого открытия границ государства без необходимости прохождения карантина для привитых от коронавируса туристов, в том числе россиян. Как отметил премьер, власти королевства планируют разрешить свободный въезд в страну привитым от коронавируса туристам в течение 120 дней.
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