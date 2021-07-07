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В Крыму ужесточат коронавирусные ограничения

Lenta.ru
3 часа назад
В Крыму хотят ужесточить коронавирусные ограничения для ряда городов — в связи с ростом заболеваемости и многочисленными нарушениями действующих ограничений. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Ее слова приводит Regnum.
В Крыму ужесточат коронавирусные ограничения
Фото: Константин Михальчевский / РИА НовостиКонстантин Михальчевский / РИА Новости
По ее словам, за неделю больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Судаке, Феодосии, также высокие темпы прироста наблюдаются в Ялте и Симферополе.
«В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничениями, в который у нас были включены Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта»,
— сказала Пеньковская.
Ранее Наталья Пеньковская сообщила, что в Крыму обнаружили индийский и британский штаммы коронавируса. По ее словам, в регионе идет «смешанное циркулирование» коронавирусной инфекции, среди заболевших все больше молодых россиян.
В Ялте и еще четырех районах Крыма из-за коронавируса начнут закрывать ночные клубы и отменят выпускные. Согласно новым ограничениям, заполняемость кинозалов и театров в этих районах не должна превышать 50 процентов, а руководителям организаций, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и экскурсий, рекомендовано привить всех сотрудников.
Новости путешествий,ИА REGNUM,
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