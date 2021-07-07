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Турист с аллергией описал «отвратительные» условия в карантинном отеле

Lenta.ru
53 минуты назад
Страдающий аллергией британский турист рассказал об «отвратительных» условиях в карантинном отеле, который обошелся ему в 1750 фунтов стерлингов (около 180 тысяч рублей) за 10 дней. Об этом сообщает Mirror.
Турист описал условия в карантинном отеле
Фото: @R_Dafydd@R_Dafydd
По данным издания, Родри Дафидд прилетел из Мексики и был вынужден отправиться на карантин в Бирмингем, потратив дополнительно 200 фунтов (приблизительно 20 тысяч рублей) на дорогу из Лондона — там не хватало свободных номеров в обсерваторах.
По описанию 25-летнего британца, условия в отеле «оставляли желать лучшего» — еда была несвежей, по ночам шумели соседи, а охранники выпускали всех постояльцев на улицу только на 20 минут в день, чтобы они могли «хоть как-то подышать воздухом».
Также путешественник рассказал, что из-за пыли в номерах у него обострилась аллергия, однако во время приступа ни на ресепшене, ни в медпункте ему не оказали никакой помощи. Мужчине пришлось обходиться таблетками, которые он взял с собой в поездку.
«Я полностью осознаю необходимость карантина во время пандемии, но условия размещения в таких местах абсолютно неприемлемы»,
— заявил мужчина.
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