Из-за пандемии коронавируса и уменьшения глубины бронирования туроператоры вернули для россиян горящие туры со скидками до 40 процентов, сообщает «Коммерсантъ».

При этом спрос на поездки в Турцию вопреки предположениям представителей рынка оказался не ажиотажным. После пика бронирований сейчас фиксируется «охлаждение» — число туристов сократилось на 15 процентов. Минимальная стоимость недельного тура сократилась на 17 процентов до 29 тысяч рублей.