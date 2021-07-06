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«У вас тоже грешки»: мошенники добрались до сайтов бронирования

Даня Виттиг
1 час назад
Далеко не все люди предпочитают пользоваться услугами туроператоров. Многим нравится бронировать отели самостоятельно. Экономия на услугах посредника и приятный перебор вариантов приносит удовольствие путешественникам. Однако все чаще пользователи сайтов бронирования жалуются на выходки мошенников. "Рамблер" узнал об этом подробнее.
«У вас тоже грешки»: мошенники добрались до сайтов бронирования
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мошенническая схема выглядит довольно просто. Сначала человек находит комфортный вариант размещения. Не трудно догадаться, что в таком случае квартиры и апартаменты обходятся дешевле, а фотографии выглядят изумительно. Обрадовавшийся пользователь бронирует жилье и платит часть суммы или полную сумму через сайт.
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"Отель выглядел изумительно, фотографии отличные и цена приятная. Потом мне написала девушка, я еще подумала, что так неловко вышло, что оплата не прошла. Не хотелось терять такой удачный вариант размещения", - делится своим опытом туристка.
Далее ему приходит сообщение от менеджера отеля на номер телефона или в мессенджер. Обычно он просит подтвердить некоторые данные, а затем повторить оплату, так как сумма не прошла. Человек проверяет телефон и действительно, сумма на месте. К тому же, забота менеджера формирует доверие. Далее он просто перечисляет деньги на карту неизвестному человеку.
Иногда мошенникам удается трижды обобрать клиента, сказав, что оплата не прошла снова и снова. Желание разобраться с ситуацией делает человек слепым, он невольно игнорирует смс с уменьшающейся суммой на карте
"После того, как я поняла, что потеряла 20 тысяч, я написала этой девушке, что поняла, что она меня дурит. А она ответила, что они меня проверили, мол у меня тоже есть грешки. К счастью, сайт вернул деньги, но из своего кармана, конечно".
В некоторых случаях служба поддержки может вернуть деньги за счет компании, а профиль отеля-мошенника удаляют. Но распространены и варианты с менее приятным исходом, когда сотрудники компании также утверждают, что человек сам перевел деньги третьим лицам.
Дело в том, что на сайтах для поиска жилья обычно прописана система оплаты. В основном, она касается того, что платить вы должны либо на самой платформе, либо лично хосту отеля. Будьте внимательны!
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