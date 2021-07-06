«У вас тоже грешки»: мошенники добрались до сайтов бронирования

Далеко не все люди предпочитают пользоваться услугами туроператоров. Многим нравится бронировать отели самостоятельно. Экономия на услугах посредника и приятный перебор вариантов приносит удовольствие путешественникам. Однако все чаще пользователи сайтов бронирования жалуются на выходки мошенников. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Мошенническая схема выглядит довольно просто. Сначала человек находит комфортный вариант размещения. Не трудно догадаться, что в таком случае квартиры и апартаменты обходятся дешевле, а фотографии выглядят изумительно. Обрадовавшийся пользователь бронирует жилье и платит часть суммы или полную сумму через сайт.

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"Отель выглядел изумительно, фотографии отличные и цена приятная. Потом мне написала девушка, я еще подумала, что так неловко вышло, что оплата не прошла. Не хотелось терять такой удачный вариант размещения", - делится своим опытом туристка.

Далее ему приходит сообщение от менеджера отеля на номер телефона или в мессенджер. Обычно он просит подтвердить некоторые данные, а затем повторить оплату, так как сумма не прошла. Человек проверяет телефон и действительно, сумма на месте. К тому же, забота менеджера формирует доверие. Далее он просто перечисляет деньги на карту неизвестному человеку.

Иногда мошенникам удается трижды обобрать клиента, сказав, что оплата не прошла снова и снова. Желание разобраться с ситуацией делает человек слепым, он невольно игнорирует смс с уменьшающейся суммой на карте

"После того, как я поняла, что потеряла 20 тысяч, я написала этой девушке, что поняла, что она меня дурит. А она ответила, что они меня проверили, мол у меня тоже есть грешки. К счастью, сайт вернул деньги, но из своего кармана, конечно".

В некоторых случаях служба поддержки может вернуть деньги за счет компании, а профиль отеля-мошенника удаляют. Но распространены и варианты с менее приятным исходом, когда сотрудники компании также утверждают, что человек сам перевел деньги третьим лицам.