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На Кубе застрявшим россиянам начали делать экспресс-тесты

Елизавета Назарова
3 часа назад
Кубинские врачи начали делать россиянам, застрявшим в изоляции, экспресс-тесты на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула Нану Мгеладзе.
"Для ускорения процесса было принято решение провести всем экспресс-анализ. Завтра обещали выдать подтверждающие документы, результаты пока не известны"
149 россиян были изолированы на Кубе с положительными тестами на коронавирус. Из них у 52 был положительный результат на повторном тестировании.
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