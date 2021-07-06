Кубинские врачи начали делать россиянам, застрявшим в изоляции, экспресс-тесты на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула Нану Мгеладзе."Для ускорения процесса было принято решение провести всем экспресс-анализ. Завтра обещали выдать подтверждающие документы, результаты пока не известны"149 россиян были изолированы на Кубе с положительными тестами на коронавирус. Из них у 52 был положительный результат на повторном тестировании.Ранее "Рамблер" сообщал, что застрявшие на Кубе россияне записали видеообращение.