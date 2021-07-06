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Маршрут пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет

Газета.Ruиещё 12
7 часов назад
Два вертолета и спецсамолет исследуют район пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 с пассажирами на борту. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края. "Все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута самолета. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна", - сказано в сообщении. По предварительной информации МЧС, на борту самолета Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации местного правительства, на борту 6 членов экипажа и 21 пассажир, из которых двое дети в возрасте до 12 лет. Ранее Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, не вышел на связь.
Маршрут пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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