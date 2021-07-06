Россиянка назвала главную проблему дешевого отеля

Отдохнувшая в Тунисе россиянка назвала грязный пляж главной проблемой дешевого отеля. Отзыв девушки о курорте опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен»

По словам туристки, пляж при гостинице почти не очищали от водорослей, которые выносило на берег. «Они лежат и "благоухают" тут кучами», — описала происходящее автор.

При этом за 10 дней отпуска она ни разу не видела специального трактора, который бы занимался вывозом мусора. Девушка добавила, что попытки сотрудников убрать пляж вручную были неудачными — «горы» водорослей оказались слишком большими.

Однако путешественница отметила, что несмотря на недостатки, пляж был просторным и имел ограждения, благодаря которым по нему не ходили торговцы и верблюды.

Помимо пляжа, туристка положительно отозвалась об остальной территории отеля — она отметила чистоту бассейнов и номеров. А вот на питании, по ее словам, владельцы гостиницы сэкономили. Постояльцам зачастую предлагали незрелые и безвкусные овощи и фрукты, при этом с мясом и рыбой «проблем не возникло».

Десятидневный тур обошелся девушке почти в сто тысяч рублей на двоих — в стоимость вошли перелет и питание по системе «все включено». «Спасибо, Тунис, отпуск удался», — резюмировала автор.