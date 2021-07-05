Эксперты оценили последствия наводнений в Сочи

Ранее в июле планирующим отдых в Сочи россиянам дали советы по дальнейшим действиям на фоне непогоды, обрушившейся на регион. Так, туристам порекомендовали «наблюдать за ситуацией». По мнению эксперта, обстановка в Сочи будет нормализуется в ближайшее время.