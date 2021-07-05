Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россияне массово расхотели отдыхать в Краснодарском крае

Lenta.ru
50 минут назад
Россияне массово расхотели лететь в Краснодарский край — авиабилеты в Анапу, Сочи, Геленджик и Краснодар на август стали бронировать на 15-30 процентов реже. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Россияне массово расхотели отдыхать в Краснодарском крае
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Согласно предоставленным данным, число бронирований билетов на самолет до Сочи на последний месяц лета сократилось на 5-6 процентов, а авиабилеты в Геленджик стали бронировать на 15 процентов меньше. Также известно, что популярность рейсов в Анапу сократилась более чем на 30 процентов, и еще на столько же снизился спрос на билеты в Краснодар.
Кроме того, сообщается, что упали продажи железнодорожных билетов — на 45 процентов в Сочи, на 30 процентов в Краснодар и на 20 процентов в Анапу.
Как отметили специалисты, такой спад связан с объявлением властями Кубани строгих ограничительных мер.
Ранее в июле сообщалось о том, что россияне стали отказываться от поиска билетов после новостей об ужесточении ограничительных мер для туристов, путешествующих в Краснодарский край. При этом некоторые клиенты начали больше интересоваться заграничными направлениями.
Новости путешествий,Lenta.ru,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители