«Мы как Ноев ковчег»: в отелях Сочи рассказали о наводнении

В соцсетях обсуждают последствия урагана в Сочи и его окрестностях и постят устрашающие фотографии и видео. Запрещено купаться, закрыт Сочинский национальный парк, на неопределенное время отменены экскурсии. Но для отельеров это не стало проблемой, и гостям, по их заверениям, скучать не придется. Тем более что погода уже приходит в норму.

Фото: TourDom TourDom

Как рассказала корреспонденту TourDom.ru руководитель службы бронирования гостиничного комплекса «Престиж» Нина Гильдемастер, по состоянию на 18:00 5 июля уже все гости отеля гуляют, так как уже проглядывается голубое небо.

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«Поэтому мы не видим необходимости в принятии каких-либо дополнительных мер. Мы находимся около моря, и никаких подтоплений нет»,

– отметила она.

По словам Гильдемастер, если сейчас погода стабилизируется, то к завтрашнему утру можно ожидать спокойного моря.

«Если же вновь пойдет дождь, то для нормализации потребуется еще несколько дней. Однако никаких проблем нет»,

– заключила она.

Менеджер отдела продаж гранд-отеля «Жемчужина» Мария Зенбицкая рассказала, что подобный шторм для Сочи – обычное явление.

«Естественно, что при таком сильном дожде экскурсии отменяются, – отметила она, – но наш отель может предложить достаточно активностей и внутри своей территории».

Бассейн, тренажерный зал, спа, сауна – вот неполный список того, где могут провести время постояльцы, застигнутые на отдыхе непогодой. Тем более что, по словам Зенбицкой, погода меняется быстро. Она тоже отметила, что уже выглянуло солнце. Если погода нормализуется, то пляжи подготовят в течение 2 дней.

«Но в Сочи пляжи и не пострадали. Больше всего стихия ударила по прибрежной части в районе Адлера»,

– отметила представитель «Жемчужины».

«Если шторм длится около суток, то море через пару дней уже будет чистым. Тем более что заваленными оказались не все пляжи»,

– соглашается руководитель направления по работе с туркомпаниями ГК Bridge Resort & Bridge Family Татьяна Ломанова.

Она считает, что отели, которые оперативно приняли меры, будут готовы открыть пляжи сразу, как только этого позволит погода. Она добавила, что сейчас Имеретинская низменность выглядит как после обычного дождя. Вода уже ушла.

«Мы же, как Ноев ковчег, выстояли абсолютно спокойно. В нашем отеле разнообразная инфраструктура, чтобы занять внимание гостей. Так что можно на улицу не выходить в принципе»,

– отметила представитель Bridge Resort & Bridge Family.

По словам коммерческого директора УК «Русские Сезоны» в Сочи Инны Рындиной, на курорте «Розе Хутор», где и находятся отели, уже можно устраивать познавательные экскурсионные прогулки, работают музеи.

«Естественно, что те мероприятия, нацеленные на экстрим и драйв или проходящие в труднодоступных районах, в подобных условиях нужно закрывать, но всегда можно что-то устроить внутри отеля»,

– говорит Рындина.

По ее словам, это уже задача отелей – создать комфортные для отдыха условия.

«У нас это может быть йога, другие оздоровительные и познавательные мероприятия, вечеринки, праздники».