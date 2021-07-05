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«Я король»: Пилот ирландских авиалиний высадил украинцев из самолета в Польше

Kadara.ru
8 часов назад
«Я король»: Пилот ирландских авиалиний высадил украинцев из самолета в Польше
Фото: Kadara.ruKadara.ru
Пилот рейса Познань-Одесса в субботу запретил украинским пассажирам подниматься на борт, заявив, что он «Король самолёта» и сам решает, кто летит, а кто нет, сообщил Telegram-канал «Одесса, как она есть».
«Чем его вакцинировали? Бешенством?», «Когда ты становишься пилотом, солдатом или полицейским, разве нет психиатрической экспертизы?» — прокомментировали произошедшее пользователи сетей.
pixabay.com
Речь идет об ирландском авиаперевозчике Ryanair, известно, что аэропорт уже проводит служебное расследование. Других подробностей инцидента пока не сообщается.
Да подождите вы сразу про Наполеона вспоминать, может ему его украинская жена изменила.
А если без шуток, то критерий «отбора» пассажиров точно тянет на серьезную уголовную статью, и как накажут «пилота-короля» — самое интересное в этой истории.
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