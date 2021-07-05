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Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновится

Даня Виттиг
1 час назад
Латвийский перевозчик Ecolines с 15 июля возобновит автобусное сообщение между столицей Хельсинки и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил представитель компании Андрей Волков. Его слова передает РИА Новости.
Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновится
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Идя навстречу многочисленным пожеланиям пассажиров, с 15 июля Ecolines восстанавливает регулярное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки. Отправления будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам с последующим постепенным переходом на ежедневный график отправления", - рассказал собеседник агентства.
Ездить а международных автобусных маршрутах могут только пассажиры, имеющие необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия.
Цена билета в один конец - 2,7 тысячи рублей, примерное время в пути 7 часов.
Новости путешествий,РИА Новости,
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