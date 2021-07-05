Автобусное движение Хельсинки — Петербург возобновится

Латвийский перевозчик Ecolines с 15 июля возобновит автобусное сообщение между столицей Хельсинки и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил представитель компании Андрей Волков. Его слова передает РИА Новости.

"Идя навстречу многочисленным пожеланиям пассажиров, с 15 июля Ecolines восстанавливает регулярное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки. Отправления будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам с последующим постепенным переходом на ежедневный график отправления", - рассказал собеседник агентства.

Ездить а международных автобусных маршрутах могут только пассажиры, имеющие необходимые документы и разрешения стран отправления и прибытия.