Эстония ужесточит правила въезда для россиян

Так, министр юстиции Эстонии Марис Лаури поручила ведомству к 8 июля разработать законопроект о пересечении границы. Отмечается, что закон предусматривает ограничение прохождения пограничного контроля в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России — такие жесткие правила планируют ввести из-за появления в России индийского штамма COVID-19.

По словам заместителя генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, проверка справок о вакцинации у прибывающих из третьих стран увеличивает нагрузку на работников департамента. Беличев пояснил, что у документов, которые выдают в Эстонии, в отличие от справок других государств, имеется QR-код, отсканировав который, можно быстро проверить достоверность данных.