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Россиянка сравнила курорты Турции и Египта

Lenta.ru
2 часа назад
Россиянка, привыкшая отдыхать в Турции, в первый раз съездила на отдых в Египет и осталась в восторге от курорта. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка сравнила курорты Турции и Египта
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, отправиться в Египет россиянка решила из-за закрытия «любимой» Турции. Как призналась девушка, поездка для нее была «чем-то из ряда вон выходящим» — в основном, она слышала только негативные отзывы об отдыхе в стране.
Тем не менее, от путешествия у туристки остались только приятные впечатления. Россиянка отметила «огромную и красивую» территорию отеля, чистоту моря и пляжа, а также разнообразие предлагаемых фруктов и мяса.
«Бассейны очень понравились и аквапарк тоже, меня как ребенка было не вытащить оттуда. Я в восторге», — добавила туристка.
По словам автора, путевка обошлась в 130 тысяч рублей на двоих человек за девять ночей. Туристка назвала Египет интересной страной для отдыха — по ее мнению, поездка «стоит своих денег». «В общем, сплошное разрушение мифов получилось для меня», — заключила девушка.
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