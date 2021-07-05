Россиянка сравнила курорты Турции и Египта

Россиянка, привыкшая отдыхать в Турции, в первый раз съездила на отдых в Египет и осталась в восторге от курорта. Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен»

Так, отправиться в Египет россиянка решила из-за закрытия «любимой» Турции. Как призналась девушка, поездка для нее была «чем-то из ряда вон выходящим» — в основном, она слышала только негативные отзывы об отдыхе в стране.

Тем не менее, от путешествия у туристки остались только приятные впечатления. Россиянка отметила «огромную и красивую» территорию отеля, чистоту моря и пляжа, а также разнообразие предлагаемых фруктов и мяса.

«Бассейны очень понравились и аквапарк тоже, меня как ребенка было не вытащить оттуда. Я в восторге», — добавила туристка.