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Россиянка рассказала о бюджетных местах питания в Сочи

Lenta.ru
1 час назад
Побывавшая в Сочи российская туристка рассказала о бюджетных местах для питания на курорте. Об этом девушка написала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка рассказала о бюджетных местах питания в Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Туристка уточнила, что отдыхала на горном курорте Роза Хутор в Олимпийской деревне. Она посоветовала выбирать отели на верхнем уровне, поскольку это место показалось ей более уютным.
Большинство кафе и ресторанов горного курорта девушка назвала дорогими, тем не менее она рассказала, что в заведении, которое находится недалеко от канатной дороги, можно позавтракать за 250 рублей. За эту стоимость предлагается яичница или омлет, салат и кофе или чай на выбор.
«На мой взгляд, для завтрака вполне приемлемая цена. Правда, я всегда тратила больше, так как в кафе собственная выпечка и она потрясающе вкусная», — призналась россиянка.
Также путешественница отметила, что обед в этом кафе стоит 490 рублей — в него входит первое блюдо, паста и напиток. Кроме того, девушка нашла бюджетную столовую, которая также находится в здании рядом с канатной дорогой. По ее словам, первые блюда стоят в среднем 150-200 рублей, вторые — около 200-300 рублей.
В заключение туристка добавила, что на соседнем курорте — Красная поляна — больше бюджетные столовых и кафе.
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