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Более 150 российских туристов изолированы на Кубе

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Более 150 жителей России, прилетевших на Кубу, изолированы в отелях и ждут результатов повторных ПЦР-тестов. Об этом сообщил РИА "Новости" генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе. Власти страны собирались их в специальную гостиницу-обсерватор, но дипломаты убедили их оставить россиян в своих гостиничных номерах. "Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это - достаточно много", - рассказала Мгеладзе. По ее словам, еще 130 человек были изолированы в последующие дни. Кроме того, среди прилетевших до 29 июня в гостинице—обсерваторе находятся 14 россиян. У них подтвержден COVID-19, один мужчина был госпитализирован. При этом сами российские туристы утверждают, что никто их них не болеет: многие прошли вакцинацию и у них есть справки о наличии антител, а также результаты ПЦР—тестов, сделанных в день отлета. "Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, - кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях", - отметила Мгеладзе. Ранее в Госдуме предложили проводить обязать гостиницы, санатории и пансионаты проводить экспресс-тестирование на коронавирус нового типа туристов при заезде, чтобы избежать массовых заражений, которые могут привести к полному закрытию курортов.
На Кубе из-за коронавируса изолировали свыше 150 туристов из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,Госдума,
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