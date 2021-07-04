В России запустили туры на Сахалин за 28 тысяч рублей

Туристический оператор TUI запустил чартерную полётную программу «Привет, Сахалин!» при поддержке Ростуризма
и правительства области. Стоимость тура на Сахалин продолжительностью восемь дней начинается от 28 000 рублей за человека. Программа продлится до конца сентября, но её могут распространить и на зимний сезон, рассказали в компании. Первый чартерный рейс на Сахалин прилетел сегодня, 4 июля. Об этом сообщил Ростуризм. Программа «Привет, Сахалин!» представлена в форматах «Лайт», «Стандарт» и «Макси». В стоимость входит перелёт, проживание, трансферы и экскурсии по программе. В минимальный пакет включена обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску и вечерняя экскурсия в посёлок Пригородное, где можно полюбоваться живописной панорамой. Форматы «Стандарт» и «Макси» предлагают более расширенные комбинации экскурсий с посещением знаковых мест Сахалина. Ростуризм отметил, что путешествие на Сахалин – это возможность: увидеть самый красивый в мире маяк Анива; посмотреть на завораживающий Мыс Великан/Птичий с причудливыми скальными арками; взобраться на останец Лягушка; прогуляться вдоль кромки воды на бухте Тихая; подняться на смотровую площадку курорта «Горный воздух; попробовать свежайшие морепродукты. «Благодаря сформированным пакетным предложениям нам удалось снизить стоимость поездки на один из самых красивых остров России почти в три раза. Это уникальное по цене предложение. Наша чартерная программа позволяет сделать доступнее и дешевле поездки на отдаленные от центральной части России регионы, которые, имеют большой туристический потенциал», — отметила глава ведомства Зарина Догузова
. Гендиректор «TUI Россия» Тарас Демура
заявил, что чартерная полётная программа на Сахалин будет выполняться до конца сентября. При этом, если проект будет успешным, то компания готова рассмотреть возможность его запуска и в зимний сезон. Фото: Pixabay, Pixabay License Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .