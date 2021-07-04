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В России запустили туры на Сахалин за 28 тысяч рублей

Секрет Фирмыиещё 3
2 часа назад
Туристический оператор TUI запустил чартерную полётную программу «Привет, Сахалин!» при поддержке Ростуризма и правительства области. Стоимость тура на Сахалин продолжительностью восемь дней начинается от 28 000 рублей за человека. Программа продлится до конца сентября, но её могут распространить и на зимний сезон, рассказали в компании. Первый чартерный рейс на Сахалин прилетел сегодня, 4 июля. Об этом сообщил Ростуризм. Программа «Привет, Сахалин!» представлена в форматах «Лайт», «Стандарт» и «Макси». В стоимость входит перелёт, проживание, трансферы и экскурсии по программе. В минимальный пакет включена обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску и вечерняя экскурсия в посёлок Пригородное, где можно полюбоваться живописной панорамой. Форматы «Стандарт» и «Макси» предлагают более расширенные комбинации экскурсий с посещением знаковых мест Сахалина. Ростуризм отметил, что путешествие на Сахалин – это возможность: увидеть самый красивый в мире маяк Анива; посмотреть на завораживающий Мыс Великан/Птичий с причудливыми скальными арками; взобраться на останец Лягушка; прогуляться вдоль кромки воды на бухте Тихая; подняться на смотровую площадку курорта «Горный воздух; попробовать свежайшие морепродукты. «Благодаря сформированным пакетным предложениям нам удалось снизить стоимость поездки на один из самых красивых остров России почти в три раза. Это уникальное по цене предложение. Наша чартерная программа позволяет сделать доступнее и дешевле поездки на отдаленные от центральной части России регионы, которые, имеют большой туристический потенциал», — отметила глава ведомства Зарина Догузова. Гендиректор «TUI Россия» Тарас Демура заявил, что чартерная полётная программа на Сахалин будет выполняться до конца сентября. При этом, если проект будет успешным, то компания готова рассмотреть возможность его запуска и в зимний сезон. Фото: Pixabay, Pixabay License Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .
В России запустили туры на Сахалин за 28 тысяч рублей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Новости путешествий,Зарина Догузова,Тарас Демура,Ростуризм,
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