В Ялте после подтоплений сократилось количество туристов

"Отдыхающих очень много. Погода прекрасная, несмотря на то, что нам прогнозируют ливни, дожди и грозы, людей на набережной много. Мы очень надеемся, что эта стихия обойдет нас стороной. Хватит уже Ялте негатива, надо возвращаться к позитиву. Те не менее надо отметить, что отдыхающих, конечно, в разы меньше, чем это было бы в стандартной ситуации", - сказала Павленко в опубликованной на странице видеозаписи, на которой она с детьми прогуливается по городу.