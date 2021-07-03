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В Ялте после подтоплений сократилось количество туристов

ТАСС
3 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Количество туристов в Ялте после подтоплений 18 июня сократилось в разы, сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко в Facebook в субботу.
"Отдыхающих очень много. Погода прекрасная, несмотря на то, что нам прогнозируют ливни, дожди и грозы, людей на набережной много. Мы очень надеемся, что эта стихия обойдет нас стороной. Хватит уже Ялте негатива, надо возвращаться к позитиву. Те не менее надо отметить, что отдыхающих, конечно, в разы меньше, чем это было бы в стандартной ситуации", - сказала Павленко в опубликованной на странице видеозаписи, на которой она с детьми прогуливается по городу.
Мэр отметила, что "пляжи до Алупки уже открыты". "Надеемся, что в ближайшие дни откроем оставшиеся пляжи прекрасного Южного берега и ждем вас в гости", - обратилась Павленко к туристам.
По словам Павленко, власти города сейчас максимально минимизируют возможные сложные ситуации, которые прогнозируют с приходом новых ливней.
В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.
ГУ МЧС по Крыму вновь предупредило о сильном дожде с количеством осадков более 30 мм, крупном граде и шквалистом ветре до 25 м/с в субботу, воскресенье и понедельник.
Новости путешествий,Янина Павленко,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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