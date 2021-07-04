Пистазалетище и другие красивые слова из Болгарии

В Болгарию стоит съездить только ради того, чтобы своими ушами услышать этот великолепный язык. Не смотря на общие корни и очевидное сходство, некоторые слова имеют совершенно неожиданное значение, а звучат для русского уха весело и немного стыдно. «Рамблер» раскатывает, какие слова непременно стоит знать туристам из России.

Многим известно, что, если в Болгарии кивают головой, это означает «нет» и наоборот — когда головой мотают из стороны в стороны, то выражают согласие. Так, направо на болгарском означает прямо, а вот надясно — это уже направо. Те, кто вспомнят, что правую руку называют десницей, не запутаются.

Пистазалетище — первое, чего касаются туристы в Болгарии, и это взлетно-посадочная полоса, а не что-то обидное. Кстати, piste — есть во многих европейских языках и переводится как трасса.

Стул в Болгарии — это стол, арбуз — дыня, а лес — гора, при этом стол — маса, дыня — пъпеш, а гора — планина.

В местах, где нужно проявить осторожность, будет висеть табличка с надписью «Не пипай! Опасно за живота!» В России есть аналог — «Не влезай! Убьёт!», а буквально это переводится как «Не трогай! Опасно для жизни!»

Ещё одно словечко — пердета — и это шторы. Задерни шторы по-болгарски звучит как «Дрыпни пердета, а зашторь окно» — «Ззаперди позорица та».

Старшую сестру в Болгарии называют кака. А вот слова говядина и баранина звучат гораздо более ласково — телешко и агнешко. При этом яйца на очи — это не угроза, а яичница-глазунья.

В кинотеатрах продаются пуканки — это попкорн. А после сеанса сотрудникам зала пригодится прахосмукачка, или пылесос.