Россиянка рассказала о бюджетном отпуске в Турции

Россиянка съездила в Турцию по бюджетной путевке, которая обошлась ей в 57,5 тысячи рублей за семь дней. Впечатлениями об отдыхе она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Путешественница отметила, что отель за такую цену она бронировала год назад, при этом ее поездка переносилась дважды. В итоге, ей удалось перебронировать отель выше классом, от которого она осталась в восторге.

«Пляж песчаный, очень чистый. Территория яркая, компактная, много зелени и цветов. Кормили хорошо, выбора много, блюда часто менялись», — рассказала туристка.

Из минусов гостиницы путешественница назвала неработающие кондиционеры, которые не включали даже в крытых помещениях. Также россиянка посоветовала купить в аэропорту местную сим-карту, так как бесплатный интернет был только в лобби отеля.