Раскрыты значения прозвищ приезжих туристов в Сочи

Россиянин раскрыл значение обидных прозвищ приезжих туристов в Сочи, которые им дают местные жители. Об этом он рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как признался мужчина, он вырос в пригороде Анапы — там же он и услышал впервые прозвище «курапачи», которым местные жители называли отдыхающих. Как объяснили ему знакомые, гостей курорта сравнили с куропатками, которые «перелетают с места на место и шумят».

Автор отметил, что в Сочи услышал еще несколько прозвищ для определенных категорий туристов. Например, «бздыхом» называют отдыхающих, которые высказывают свое неудовольствие вслух, а «дошираками» принято считать тех, кто экономит, снимая дешевое жилье и покупает еду в магазинах, вместо того, чтобы питаться в кафе и ресторанах.

По словам мужчины, он не понимает и не разделяет такого отношения к туристам. Более того, автор считает, что претензии отдыхающих к качеству и уровню обслуживания на курортах часто бывают оправданны. Так, он подчеркнул пробки на дорогах, отсутствие сервиса и удобной инфраструктуры, и высокие цены в Сочи и Адлере в разгар сезона.

«Многие понимают, что приезжие туристы — это зачастую единственный источник дохода для местных жителей. Тем не менее часто можно было услышать такое негативное отношение к отдыхающим. У меня не укладывалось это в голове», — возмутился автор блога.