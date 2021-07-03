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Россиянам назвали страны для отдыха за 15 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 6
6 часов назад
Россиянам назвали страны, где можно отдохнуть за 15 тысяч рублей на человека. Статья на эту тему была опубликована в блоге Traveldiary.
Россиянам назвали страны для отдыха за 15 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что в ближайшие дни в Турцию можно улететь вдвоем, заплатив за путешествие 30 тысяч рублей. Поездка по системе «все включено» начинается от 30-35 тысяч на двоих. Россиянам не нужна виза для въезда в Турцию, однако требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до вылета. Вместо него также можно предъявить сертификат о вакцинации или подтверждение, что человек уже переболел COVID-19.
Горящие туры в Тунис на ближайшие числа обойдутся от 30-40 тысяч рублей за двоих на неделю, включая перелет. Для путешествия также необходим ПЦР-тест. В ОАЭ по горящим путевкам также можно отправиться вдвоем за 30-40 тысяч. В этом случае тоже требуется ПЦР-тест.
Ранее россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха за рубежом в июле. Сообщалось, что за 25 тысяч рублей можно купить тур в Турцию и Абхазию. Тем не менее представители туриндустрии предупредили, что от такого «сверхбюджетного» отпуска «не стоит ожидать многого» — скорее всего, путешественнику предложат размещение в отеле с маленькой территорией и скромным выбором блюд.
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