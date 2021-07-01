Скандал хозяйки отеля в Анапе , возмутившейся из-за просьбы гостей убрать номер, попал на видео. Ролик и подробности инцидента опубликовал Telegram -канал Baza.

Сообщается, что туристы заселились в гостевой дом «Атмосфера Джемете» в Анапе, который находится на первой линии у моря. Путешественники заметили шерсть и песок в номере и попросили владелицу гостиницы убраться, получив в ответ бурную реакцию и оскорбления от женщины.

На кадрах видно, как хозяйка гостевого дома протирает пол шваброй, попутно отпуская нецензурные комментарии в адрес своих гостей.

«Тебя приняли, ***** (черт), будь добра, ***** (значит). А то у нее тут, ***** (значит), грязно, там грязно, ***** (значит). Белье, за пять тысяч лежит — у нее грязно везде. Это первая линия, здесь везде будет песок», — возмутилась хозяйка отеля.

Отмечается, что владелица не вернула туристам деньги за оплаченные четыре ночи проживания. Также женщина заявила, что на видео она выставлена «в неудобном свете», так как гости первые начали ее оскорблять.