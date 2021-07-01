Россиянам рассказали об их правах при задержке рейса

Специалисты рассказали российским туристам о правах, которые имеет путешественник при задержке рейса. Об этом сообщает портал «Турпром».

Так, эксперты предупредили, что если рейс не вылетел вовремя, турист вправе отказаться от полета, потребовать возврата денег, компенсацию морального вреда или взыскать штраф с авиакомпании за несвоевременную доставку путешественника в конечный пункт назначения.

Уточняется, что если рейс задержали, то перевозчик в любом случае обязан обеспечить хранение багажа и предоставить комнату матери и ребенка отдыхающим с детьми в возрасте до семи лет.