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Россиянам рассказали об их правах при задержке рейса

Lenta.ru
1 час назад
Специалисты рассказали российским туристам о правах, которые имеет путешественник при задержке рейса. Об этом сообщает портал «Турпром».
Россиянам рассказали об их правах при задержке рейса
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, эксперты предупредили, что если рейс не вылетел вовремя, турист вправе отказаться от полета, потребовать возврата денег, компенсацию морального вреда или взыскать штраф с авиакомпании за несвоевременную доставку путешественника в конечный пункт назначения.
Уточняется, что если рейс задержали, то перевозчик в любом случае обязан обеспечить хранение багажа и предоставить комнату матери и ребенка отдыхающим с детьми в возрасте до семи лет.
Также отмечается, что если самолет задержали более чем на два часа, компания должна предоставить прохладительные напитки, дать возможность совершить два телефонных звонка и отправить два сообщения по электронной почте. При задержке более четырех часов — предоставить горячее питание, при задержке более восьми часов днем или более шести часов ночью — разместить в отеле и доставить до аэропорта.
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