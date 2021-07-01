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В Сочи для туристов открыли древний Византийский храм

Lenta.ru
1 час назад
В поселке Лоо Лазаревского района Сочи для туристов открыли древний Византийский храм. Он расположен на вершине горы в полутора километрах от Черного моря, сообщает портал 93.ru.
В Сочи для туристов открыли древний Византийский храм
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Посетить достопримечательность можно будет с 1 июля.
Предположительно, церковь была построена в XI-XII веке. Ее возводили из песчаника и сланца, в стенах есть узкие оконные проемы и арки из известняка и ракушечника.
Изучением развалин постройки занялись только в 80-х годах прошлого века. Археологи нашли здесь частицы стекла, черепицы и глины. Отмечается, что в XIX веке храм использовали как крепость.
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