В Сочи для туристов открыли древний Византийский храм

В поселке Лоо Лазаревского района Сочи для туристов открыли древний Византийский храм. Он расположен на вершине горы в полутора километрах от Черного моря, сообщает портал 93.ru.

Посетить достопримечательность можно будет с 1 июля.

Предположительно, церковь была построена в XI-XII веке. Ее возводили из песчаника и сланца, в стенах есть узкие оконные проемы и арки из известняка и ракушечника.