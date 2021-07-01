В Сочи для туристов открыли древний Византийский храм

В поселке Лоо Лазаревского района Сочи
для туристов открыли древний Византийский храм. Он расположен на вершине горы в полутора километрах от Черного моря, сообщает портал 93.ru.
Посетить достопримечательность можно будет с 1 июля.
Предположительно, церковь была построена в XI-XII веке. Ее возводили из песчаника и сланца, в стенах есть узкие оконные проемы и арки из известняка и ракушечника.
Изучением развалин постройки занялись только в 80-х годах прошлого века. Археологи нашли здесь частицы стекла, черепицы и глины. Отмечается, что в XIX веке храм использовали как крепость.