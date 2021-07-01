Россиянам назвали самые чистые пляжи на Черном море

Тем не менее, отмечается, что в Витязево лучше выбирать для отдыха «дикие» пляжи, которые не так переполнены туристами. Кроме того, среди загруженных мест оказался Судак и Орджоникидзе. К самым малолюдным пляжам отнесли Курортное, Алупку, Шепси и Сукко.
Самый доступный пляжный отдых предлагает поселок Шепси — стоимость размещения в отелях здесь от 1,8 тысячи рублей в сутки, самым дорогим признан город Алупка — остановиться тут можно за 3,2 тысячи рублей в сутки. Цена проживания в селе Курортном, поселке Николаевка и в Витязево начинается от 2,4 тысяч рублей в сутки.