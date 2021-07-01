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Россиянам назвали самые чистые пляжи на Черном море

Lenta.ruиещё 3
55 минут назад
Россиянам назвали лучшие места с чистыми пляжами на Черном море. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».
Россиянам назвали самые чистые пляжи на Черном море
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалисты сервиса изучили отзывы путешественников, отдыхающих на черноморских курортах России, и выяснили, что самые чистые пляжи с теплым морем находятся в Курортном и Алупке в Крыму, и в Витязево в Краснодарском крае. Также в рейтинг лучших мест попали пляжи Симеиза (район Ялты), Судака, Шепси (Туапсе), Орджоникидзе (Феодосия), Николаевка и Сукко (Анапа).
Тем не менее, отмечается, что в Витязево лучше выбирать для отдыха «дикие» пляжи, которые не так переполнены туристами. Кроме того, среди загруженных мест оказался Судак и Орджоникидзе. К самым малолюдным пляжам отнесли Курортное, Алупку, Шепси и Сукко.
Самый доступный пляжный отдых предлагает поселок Шепси — стоимость размещения в отелях здесь от 1,8 тысячи рублей в сутки, самым дорогим признан город Алупка — остановиться тут можно за 3,2 тысячи рублей в сутки. Цена проживания в селе Курортном, поселке Николаевка и в Витязево начинается от 2,4 тысяч рублей в сутки.
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