Пхукет открыли для вакцинированных туристов

С первого июля власти открыли Тайский остров Пхукет для иностранных туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».
Приехавшим на Пхукет теперь не нужно будет проходить карантин и они смогут свободно перемещаться по территории острова. Если же туристы захотят отправиться в другие районы Таиланда, то им понадобится в течение 14 дней сдать три теста на наличие коронавируса и получить отрицательный результат.
По оценкам властей, в 2020 году из-за пандемии коронавируса Таиланд лишился около 500 миллиардов долларов, поскольку число путешественников в стране сократилось на 83 процента.