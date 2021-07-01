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Пхукет открыли для вакцинированных туристов

Мария Грибова
35 минут назад
С первого июля власти открыли Тайский остров Пхукет для иностранных туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».
Пхукет открыли для вакцинированных туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Приехавшим на Пхукет теперь не нужно будет проходить карантин и они смогут свободно перемещаться по территории острова. Если же туристы захотят отправиться в другие районы Таиланда, то им понадобится в течение 14 дней сдать три теста на наличие коронавируса и получить отрицательный результат.
По оценкам властей, в 2020 году из-за пандемии коронавируса Таиланд лишился около 500 миллиардов долларов, поскольку число путешественников в стране сократилось на 83 процента.
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