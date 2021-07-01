Пхукет открыли для вакцинированных туристов

Приехавшим на Пхукет теперь не нужно будет проходить карантин и они смогут свободно перемещаться по территории острова. Если же туристы захотят отправиться в другие районы Таиланда, то им понадобится в течение 14 дней сдать три теста на наличие коронавируса и получить отрицательный результат.