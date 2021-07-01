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Тайский Пхукет открыли для вакцинированных туристов

Lenta.ru
43 минуты назад
Власти открыли Тайский остров Пхукет с 1 июля для иностранных туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщает «Интерфакс».
Тайский Пхукет открыли для вакцинированных туристов
Фото: PixabayPixabay
Отмечается, что теперь приехавшим на Пхукет иностранцам не придется проходить карантин и они смогут свободно перемещаться по территории острова. Однако если путешественники захотят отправиться в другие районы Таиланда, то им понадобится в течение 14 дней сдать три теста на наличие коронавируса и получить отрицательный результат.
Премьер-министр страны Прают Чан-Оча прилетел на Пхукет, чтобы проконтролировать возобновление туризма на острове. Первые после снятия ограничений 249 путешественников приедут на курорт рейсами из Израиля, Абу-Даби и Катара. Правительство Таиланда прогнозирует, что в третьем квартале 2021 года Пхукет посетят около 100 тысяч иностранных гостей, что принесет 278 миллионов долларов (более 20 миллиардов рублей).
По оценкам властей, в 2020 году из-за пандемии коронавируса Таиланд лишился около 500 миллиардов долларов, поскольку число путешественников в стране сократилось на 83 процента: с рекордных 39,9 миллиона человек в 2019 году до 6,7 миллиона.
С 28 июня Португалия возобновила выдачу виз россиянам. Въездной документ оформят лицам, которые не смогли воспользоваться ранее выданными визами из-за ограничений на полеты и закрытия границ.
Новости путешествий,Интерфакс,
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