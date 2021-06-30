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МИД Турции уточнил правила въезда для россиян

Газета.Ruиещё 8
34 минуты назад
Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Турция разрешает въезд в страну без ПЦР-тестов туристам из России, привившимся любой российской вакциной. Об этом сообщает ТАСС. "Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой (зарегистрированной — прим. ред.) российской вакцины, то есть прошли вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом в республику", — сказал он. Ранее сообщалось, что российские граждане при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной в России вакциной. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".
МИД Турции уточнил правила въезда для россиян
Фото: ReutersReuters
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