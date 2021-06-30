Туристы могут лететь в Турцию после прививки любой из российских вакцин

Турецкая сторона готова принять россиян с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин. При этом въезд с сертификатом разрешен через две недели после вакцинации вторым компонентом препарата. Об этом 30 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтуризма страны.

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«Туристы из России при въезде в Турцию могут представить сертификат о вакцинации любой зарегистрированной российской вакциной. Важно, чтобы турист прошел полный курс вакцинации не позднее, чем за 14 дней до путешествия», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, документ должен быть на английском языке. Сертификат можно также распечатать с портала «Госуслуги», Турция его примет.