Туристы могут лететь в Турцию после прививки любой из российских вакцин

Кроме того, документ должен быть на английском языке. Сертификат можно также распечатать с портала «Госуслуги», Турция его примет.
30 июня главы МИД двух стран Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят ситуацию в Закавказье, в Украине, в Черноморском регионе, военное сотрудничество государств, затронут урегулирование в Сирии и в Ливии. Предметом обсуждения министров должна стать эпидемиологическая обстановка в России и в Турции. В частности, речь пойдет о производстве вакцины «Спутник V» в республике.