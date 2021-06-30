Почему Крыму грозит полный локдаун

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. Число инфицированных в регионах растет с каждым днем. В связи с этим Роспотребнадзора
снова призвал глав регионов ввести ограничительные меры, среди которых прекращение работы общественных заведений и общепита после 23.00. Но на приморских курортах Крыма предписания Роспотребнадзора тотально игнорируют. Подробнее в материале «Рамблера».
Накануне на полуострове выявили индийский и британский штаммы COVID-19. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Идет смешанное циркулирование. В связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться»,
- подчеркнула Пеньковская на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
Тем не менее на приморских курортах не соблюдаются установленные ограничения относительно прекращения работы ресторанов и клубов после 23.00. Во многих прибрежных районах общественные места продолжают принимать гостей в ночное время суток. Этим крайне недовольны власти. Глава республики Сергей Аксенов
заявил, что без коллективной ответственности победить вирус не получится.
«Бизнес обязан и сам понимать, что не только власти какими-то карательными мерами, должны бороться. Другого пути нет. А у некоторых предпринимателей денежные знаки в глазах зашкаливают... »,
- высказал свое недовольство Аксенов.
На данный момент, по словам главы региона, будут усилены контрольные мероприятия. Депутат отметил, что если ситуация не изменится, и заведения не будут соблюдать ограничительные меры, в некоторых районах полуострова будет введен полный локдаун.
Он также назвал основные места заражения на курорте. Среди них общественный транспорт, больницы и ночные клубы. Как утверждает Аксенов, это три позиции, по которым в республике основное количество зараженных.
Примечательно, что с начала июня показатель заболеваемости COVID-19 в Крыму начал активно расти. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294 новых случая в день.
В связи с активным приростом заболевших власти региона решили увеличить количество прививочных пунктов. Их развернут на набережных курортных городов Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.