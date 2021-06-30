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В АТОР сообщили, что курорты Крыма, Абхазии и Турции на август загружены на 80-90%

ТАСС
2 часа назад
Исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе назвала эти три направления основной альтернативой курортам Краснодарского края, власти которого ввели ограничения для туристов
Курорты Крыма, Абхазии и Турции загружены на 80-90%
Фото: DepositphotosDepositphotos
Курорты Крыма, Абхазии и Турции на вторую половину июля-август загружены на 80-90%, места отдыха уже практически раскуплены. Об этом в среду сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью телеканалу РБК.
"Проблема в том, что там на вторую половину июля-август практически все приличное уже выкуплено. Загрузка 80-90%. Оставшиеся 10-20% как раз можно будет добрать за счет тех, кто меняет свои планы и вместо Краснодарского края направляется в Турцию, Абхазию или Крым",
- сказала она.
Ломидзе отметила, что эти три направления являются основной альтернативой курортам Краснодарского края, власти которого ввели ограничения для туристов. Ранее власти региона ввели обязательное наличие отрицательных ПЦР-тестов при заселении в гостиницы и санатории в июле и сертификата о вакцинации - с августа.
"Есть варианты, конечно, с Калининградской областью, где, правда, тоже планируются определенные ограничения для въезжающих в регион. В принципе альтернативы тем, кто планировал свой отдых в Краснодарском крае, а именно теплое море и солнце, больше у нас особо нет",
- уточнила она.
Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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