Курорты Крыма, Абхазии и Турции загружены на 80-90%

"Проблема в том, что там на вторую половину июля-август практически все приличное уже выкуплено. Загрузка 80-90%. Оставшиеся 10-20% как раз можно будет добрать за счет тех, кто меняет свои планы и вместо Краснодарского края направляется в Турцию, Абхазию или Крым",
"Есть варианты, конечно, с Калининградской областью, где, правда, тоже планируются определенные ограничения для въезжающих в регион. В принципе альтернативы тем, кто планировал свой отдых в Краснодарском крае, а именно теплое море и солнце, больше у нас особо нет",