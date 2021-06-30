Курорты Крыма, Абхазии и Турции загружены на 80-90%

Ломидзе отметила, что эти три направления являются основной альтернативой курортам Краснодарского края, власти которого ввели ограничения для туристов. Ранее власти региона ввели обязательное наличие отрицательных ПЦР-тестов при заселении в гостиницы и санатории в июле и сертификата о вакцинации - с августа.