«Это совсем не так дорого»: россиянка о Сейшелах

Российская туристка побывала на Сейшелах и описала отпуск словами «это совсем не так дорого и совсем не скучно». Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен»

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественница отметила, что остановиться на Сейшелах можно в бюджетных отелях. Так, путевка в трехзвездочную гостиницу на базе завтраков на семь дней ей обошлась в 153 тысячи рублей на двоих с учетом перелета туда и обратно.

«То, что вы получите на Сейшельских островах, вы не получите нигде. Хочется именно туда, пусть в самый бюджетный отель»,

— объяснила свой выбор девушка.

Питание на курорте россиянка описала фразой «чистый кайф» — путешественница отметила обилие тропических фруктов, которые росли даже на территории отеля, и большой выбор блюд. Также, автор посоветовала посетить местный рынок, где за «вменяемые цены» можно купить свежие морепродукты, мороженое и сувениры.

Кроме того, туристка осталась в восторге от чистоты пляжа и океана, куда часто заплывали морские обитатели, в том числе скаты, и мягкого солнца, которое, по мнению автора, «совсем незлое».

«Загар мягкий и ровный, мы старались загорать в тени, но в Египте или Дубае, например, ожоги я получала даже в тени в тунике»,

— вспомнила россиянка.